Sóbis festeja por estar perto de completar 3 anos de Flu

"Tive a felicidade de vir para cá. Foi uma escolha perfeita para a minha carreira, pois vinha em um momento ruim, e deu tudo certo. A cada dia que passa eu consigo vez me adaptar melhor aqui", afirmou o jogador revelado no Internacional e que veio para o Rio após nova passagem pelo clube de Porto Alegre. "O futebol anda muito e é difícil ter continuidade em um clube. Eu já estou no meu terceiro ano aqui. É claro que no percurso tem umas tristezas, mas faz parte, tem que sofrer mesmo, sofrido é melhor. Pretendo ir até o último dia de Fluminense com essa mesma disposição. O clube já ganhou um torcedor."

Sóbis está junto com o elenco do time tricolor treinando na intertemporada em Macaé, cidade da Região dos Lagos do Rio. O atleta comemorou a parada para a Copa do Mundo e disse que quer aproveitá-la para aprimorar forma e fundamentos para voltar no segundo semestre na briga pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

"O bom de agora é que temos tempo. Nosso calendário teve o absurdo de, neste ano, no meio da temporada termos mais tempo para trabalhar do que na própria pré-temporada, quando jogamos oito, dez dias depois de nos reapresentarmos", disse. "Estamos fazendo muito exercício físico com bola. Teremos mais três semanas de treinamentos fortes e a tendência é a de que a qualidade e a intensidade melhorem", completou.

Pelo Brasileirão, o Fluminense faz sua reestreia no dia 16 de julho. A partida é contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse. Após nove rodadas, o time de Sóbis está na vice-liderança, com 16 pontos, três atrás do líder Cruzeiro.