Sóbis, Mayke e Hudson treinam e são relacionados no Cruzeiro para a semifinal

A comissão técnica do Cruzeiro informou neste sábado os jogadores relacionados para o segundo duelo da semifinal do Campeonato Mineiro, domingo, no Mineirão, contra o América - a ida terminou empatada por 1 a 1. E a lista tem três novidades: o lateral-direito Mayke, o volante Hudson e o atacante Rafael Sóbis.

Os três jogadores haviam sido poupados do trabalho de sexta-feira e corriam o risco de ficar de fora da semifinal. Mas, depois de treinarem normalmente no sábado, eles foram relacionados pelo técnico Mano Menezes.

Se Mayke foi confirmado, o lateral-direito Ezequiel segue com um desgaste muscular e novamente não foi relacionado. Destaque ainda para as ausências do zagueiro Manoel e do volante Ariel Cabral, que passaram por uma cirurgia na sexta e permanecerão afastados por algumas semanas.

Confirmado para substituir Manoel, aliás, o zagueiro equatoriano Kunty Caicedo afirmou que está preparado, mas lamentou a contusão do companheiro. "Lamentável, lamentável por perder um jogador muito importante lá atrás, mas agora temos que trabalhar porque vamos ter a oportunidade, todos temos que estar preparados, é um campeonato longo e pode passar alguém com isso."

Confira a lista de jogadores relacionados no Cruzeiro para a semifinal:

Goleiros - Fábio, Lucas França e Rafael.

Laterais - Bryan, Diogo Barbosa, Fabrício, Lennon e Mayke.

Zagueiros - Dedé, Kunty Caicedo e Léo.

Meio-campistas - De Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Rafinha e Thiago Neves.

Atacantes - Alisson, Rafael Sóbis, Raniel e Ramón Ábila.