Sóbis pede foco ao Inter: 'Temos de concretizar o que foi feito no fim de semana'

O atacante Rafael Sóbis foi questionado nesta terça-feira, durante entrevista coletiva, sobre o desempenho do Internacional na Copa Libertadores. O jogador preferiu falar sobre o duelo com o Novo Hamburgo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

"O torcedor colorado quer saber do Gauchão. Temos uma vantagem de dois a zero, temos que entrar firme, forte. O segredo é respeitar, trabalhar bem no último treino. O jogo é importante e temos que concretizar o que foi feito no fim de semana", declarou o jogador, nesta terça.

Sóbis não sabe qual o time será escalado pelo técnico Odair Hellmann, mas confia na boa fase do time para obter a vaga na semifinal do Estadual. "O professor está podendo mudar bastante o time, pois todos estão entrando bem na equipe. Isso dá tranquilidade para todos trabalharem."

A preparação para o segundo jogo com o Novo Hamburgo foi finalizada no final da tarde desta terça-feira, com um treinamento fechado no Beira-Rio.

Odair Hellmann optou pela privacidade para definir o time que entrará em campo. O treinador não contará com William Pottker, Patrick e D'Alessandro, todos machucados. O técnico não anunciou a escalação, mas a lista deve ser bem diferente do jogo de ida.