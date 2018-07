Sobis prevê jogo complicado contra o Grêmio no Sul

RIO - A vitória do Fluminense sobre o Flamengo no último domingo não foi fácil. Após marcar o primeiro gol, logo no início da partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o time tricolor tomou bastante pressão, mas soube ser firme na defesa e acabou conseguindo, em um contra-ataque marcar o segundo gol e fechar a partida.

Para o atacante Rafael Sóbis, o empenho de todo o time, principalmente no setor defensivo, foi fundamental para a vitória. "Nosso time jogou muito bem. Nos ajudamos o tempo todo na marcação, corremos muito, fomos um time solidário. Conseguimos fazer um gol logo no início e marcar bem. Clássico é sempre difícil e por isso a vitória foi muito importante."

A próxima partida também não deverá ser fácil. O jogo será em Porto Alegre, contra o Grêmio, que vem embalado após vencer a Chapecoense fora de casa. "Temos que seguir pontuando e jogando bem para conseguir nos manter na parte de cima da tabela. O Grêmio vai ser outro adversário complicado, mas vamos buscar a vitória", disse Sóbis.

Após quatro rodadas do Brasileirão, o Fluminense ocupa o segundo lugar do campeonato, com nove pontos - três vitórias e uma derrota. Antes da Copa, o time ainda jogará contra o São Paulo e o Internacional como mandante, além do Bahia e do Atlético-MG como visitante.