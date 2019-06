Sobis promete aproveitar chance no Inter e faz alerta sobre o Vasco

Com Guerrero convocado para defender a seleção peruana na Copa América, a titularidade do ataque do Internacional ficará com Rafael Sobis nos últimos dois compromissos do clube antes da pausa do Campeonato Brasileiro. A responsabilidade é grande, afinal, o peruano marcou nove gols nos 13 jogos que disputou na temporada, mas o veterano, de 33 anos, garante estar pronta para assumi-la.

Para Sobis, o fato de o Inter ter um padrão de jogo com o técnico Odair Hellmann deve facilitar a sua tarefa em campo. E ele promete boas atuações para deixar o treinador em dúvida no momento de escalar a equipe no segundo semestre, quando Guerrero estará de volta.

"O time tem uma forma de jogar. Quem jogar tem que ir bem para deixar uma pulga atrás da orelha do técnico", afirmou Sobis, que entrou em campo 20 vezes pelo Inter nesta temporada, mas apenas em oito oportunidades como titular, tendo marcado quatro gols.

O primeiro dos dois jogos que Sobis fará como titular do Inter será na sexta-feira, quando o time vai visitar o Vasco, o lanterna do Brasileirão, em São Januário. O atacante, porém, fez um alerta e disse que a equipe se dará mal se achar que o confronto no Rio vai ser fácil por causa da crise no oponente.

"Jogar pressionado não é fácil, mas se não entrarmos atentos, não impormos nosso estilo de jogo, perderemos. É uma camisa pesada, é um dos grandes, está pressionado, mas é o Vasco. Temos de fazer o nosso trabalho", comentou.

O Inter é o quinto colocado no Brasileirão com 13 pontos. Após encarar o Vasco, o time receberá o Bahia em na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, pela nona rodada, a última antes da pausa das competições de clubes para a realização da Copa América.