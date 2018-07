Sóbis quer Cruzeiro embalado para 'fechar o ano com chave de ouro'

O Cruzeiro ficou longe de viver seus melhores momentos em 2016. Eliminado precocemente no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil e lutando durante boa parte do Brasileirão contra o rebaixamento, o time mineiro só relaxou um pouco nas últimas rodadas, com alguns bons resultados. Ainda assim, o atacante Rafael Sóbis considerou que uma série de vitórias pode fazer o clube "fechar o ano com chave de ouro".

"Matematicamente, temos que manter o foco. Tudo pode acontecer no Campeonato Brasileiro. Muitos clubes no mundo queriam ter a oportunidade de ter uns jogos assim, sem a pressão normal de jogar contra um rebaixamento. Temos que fechar com chave de ouro", declarou nesta quarta-feira.

Com 44 pontos, na 13.ª colocação, o Cruzeiro está quase livre matematicamente do rebaixamento. Mas ainda há uma pequena possibilidade de queda. Por isso, Sóbis cobrou atenção nas últimas quatro rodadas, a começar com o confronto diante do Sport na quarta-feira que vem, na Ilha do Retiro.

"Estamos perto de lograr o objetivo que já estamos lutando há algum tempo. Depois é ver o que cada jogador pode melhorar. Vamos começar no ano que vem do zero, com uma comissão que tomara que vá até o fim, até porque estão demonstrando bem. A expectativa é a melhor possível", afirmou.