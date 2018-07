Sóbis revela acerto com o Fluminense

RIO - A diretoria do Fluminense corre para finalizar a contratação do atacante Rafael Sóbis. Com o jogador está tudo acertado. Falta conseguir a liberação do Al-Jazira, dos Emirados Árabes, para anunciar Sóbis oficialmente.

"Provavelmente (fecharei com) o Fluminense. Está tudo acertado, tudo apalavrado. Só estamos na mão do Sheik (que comanda o clube árabe). O futebol árabe entrou em férias e é difícil achá-lo. Estamos só esperando o sim para começar os trabalhos", disse o atacante à Rádio Cidade, de Porto Alegre.

A vinda de Sóbis, porém, não soluciona o problema da saída de Conca. O técnico Abel Braga se vira para encontrar um homem que possa tomar para si as funções de cérebro do meio-campo. Ele só espera que tal nome seja Deco. O meia está recuperado de lesão muscular e deve ficar no banco para o jogo de sábado com o Coritiba.