Sobis revela meta de gols e aprova ida do Flu aos EUA

ORLANDO - No Fluminense desde julho de 2011, o atacante Rafael Sobis não é titular absoluto, mas a situação não o impede de se sentir muito bem no clube. Tanto que o jogador só fez elogios ao time e aos companheiros nesta segunda-feira, em Orlando, onde a equipe realiza a sua intertemporada. Com nove gols marcados nesta temporada, um a menos do que no ano passado, ele espera superar logo a marca de 2012.

"Como disse, o Fluminense tem um grupo maravilhoso. É mérito de todos. Os meus gols estão saindo porque a bola tem chegado e todos se ajudam para isso acontecer. Espero continuar ajudando o time e, quem sabe, bater o meu recorde de gols em uma temporada pelo Flu. Falta dois para isso. Vamos continuar trabalhando para concretizar mais essa meta", disse.

Para isso, ele vai continuar apostando nos chutes de fora da área. Foi assim que ele marcou dois gols nas últimas duas partidas do Fluminense no Campeonato Brasileiro. "É uma jogada que sempre pratico após os treinamentos. Gosto de chutar no gol e tenho essa característica comigo desde que iniciei a minha carreira. Espero continuar ajudando a equipe com mais este recurso", afirmou.

Em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, o Fluminense decidiu realizar uma intertemporada em Orlando. Rafael Sobis acredita que o período nos Estados Unidos será positivo para o time.

"Já pegamos pesado na academia no dia em que chegamos (domingo) e agora teremos uma programação dura, mas super importante e que servirá para preparar e ajustar o time para o restante da temporada", comentou.

O Fluminense treina nesta segunda, às 18 horas (de Brasília) no CT do Orlando City e tem dois jogos-treino programado para os próximos dias: Orlando City Sub-23, na terça, e Fort Lauderdale Strickers na quarta. O time ainda faz outro jogo-treino na sexta, diante do Cruzeiro, e no sábado enfrenta o Orlando City, em partida amistosa no estádio Citrus Bowl.