Sóbis treina com Fred e deve ser titular do Fluminense no sábado

RIO - O técnico Cristóvão Borges parece ter encontrado a formação ideal do Fluminense para a disputa do Campeonato Brasileiro. No treino desta quinta-feira, ele repetiu o time que venceu o Horizonte na semana passada, com Rafael Sóbis formando o ataque com Fred. A dupla deverá iniciar a partida de sábado, contra o Figueirense, no Maracanã, pela primeira rodada.

A atividade desta quinta foi bastante intensa. Na primeira parte, Cristóvão trabalhou jogadas ofensivas. Na sequência, ele comandou um treinamento de aproximadamente meia hora dividindo o time entre ataque e defesa.

O setor defensivo, que vem sendo muito criticado pelos torcedores, mereceu atenção especial do técnico. Ele parou constantemente as jogadas para acertar o posicionamento dos zagueiros Gum e Elivelton. Bruno e Carlinhos foram escalados nas laterais.