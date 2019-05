Sóbis valoriza atuação, apesar do empate no fim: 'Não tira o que a gente fez'

Os jogadores do Internacional deixaram o gramado do Monumental de Núñez, nesta terça-feira, de cabeça erguida, apesar do River Plate ter buscado o empate por 2 a 2 aos 48 minutos do segundo tempo, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Principal destaque da partida, com dois gols marcados, o experiente Rafael Sóbis, de 33 anos, não quis lamentar o empate sofrido já nos acréscimos e procurou valorizar a boa apresentação do time diante de um dos candidatos ao título.

"Independente dos meus gols, fizemos um grande jogo. Infelizmente não vencemos, mas isso não tira o grande jogo que fizemos. Nosso time é muito bom, mostrou isso hoje, quando merecia a vitória. Vamos de cabeça erguida e com a consciência que fizemos um grande jogo", afirmou Rafael Sóbis.

Já classificado, o Inter também tinha o primeiro lugar do Grupo A garantido e estava atrás da liderança geral, mas isso não mais será possível. O time tem 14 pontos contra 15 do Cruzeiro, que enfrenta o Emelec nesta quarta-feira, em Belo Horizonte.

Agora, as atenções estão voltadas para o Campeonato Brasileiro. Com três pontos em três jogos, o Internacional enfrenta justamente o Cruzeiro, neste domingo, no Beira-Rio.