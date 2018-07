Sobram opções e faltam vagas no Paulista no time do Palmeiras

Dentre os principais clubes brasileiros, o Palmeiras é quem mais contratou e mais reforços podem chegar. Paralelamente a isso, o clube também tenta negociar atletas que não devem ser aproveitados. Muitos já deixaram o clube, mas outros ainda procuram um lugar para trabalhar em 2015 e fazem com que o técnico Oswaldo de Oliveira quebre a cabeça para colocar todo mundo em campo.

Durante os treinamentos na Academia de Futebol, o grupo de cerca de 40 jogadores se espalha. Uma parte fica no campo fazendo treino tático, outros vão para a Academia e tem aqueles que já treinam em horários diferentes e já foram avisados que não serão aproveitados.

O regulamento do Campeonato Paulista determina que apenas 28 jogadores podem ser inscritos. O setor mais inchado é no ataque, onde existem 11 opções para Oswaldo.

Os reforços Leandro Pereira, Dudu, Rafael Marques e Kelvin, além de Patrick Vieira, Rodolfo, Leandro, Mouche e Cristaldo, que estavam ano passado e Maikon Leite e Vinicius que retornaram de empréstimo e não têm futuro definidos.

Da lista, Leandro se recupera de uma cirurgia enquanto Maikon Leite, Vinícius, Patrick Vieira e Rodolfo devem ser utilizados como moeda de troca.

A defesa, setor tão criticado no ano passado, também foi bem reforçada. Chegaram Victor Ramos, Vitor Hugo e Jackson pode ser anunciado ainda hoje. E continuam no grupo Tobio, Nathan, Gabriel Dias, Wellington e Thiago Martins. Dos oito, é provável que pelo menos um entre Wellington, Thiago Martins e Gabriel Dias, deve sair.

Entre os volantes, a briga deve ser intensa entre os reforços. Amaral, Andrei Girotto e Gabriel, além de Arouca, que tenta se livrar do Santos na Justiça, travarão uma bela disputa e deixam Renato, João Denoni e Luiz Gustavo para trás e os jovens revelados pelo clube podem ser emprestados por falta de espaço.

O meio de campo é o setor com mais novidade em relação ao ano passado. Sobraram apenas Valdivia, Mendieta e Allione e os dois últimos ainda não têm presença assegurada no elenco. Zé Roberto, Robinho e Alan Patrick são as novidades da posição, além de Tiago Real, que retorna de empréstimo, mas pode ser por pouco tempo.

Nas laterais, a situação parece mais clara. Na direita, o jovem João Pedro terá a concorrência do novato Lucas e de Ayrton, que retornou de empréstimo. Na esquerda, a disputa está entre João Paulo e Victor Luis, além de Zé Roberto poder atuar improvisado no setor. O jovem Matheus Muller tenta cavar um espaço para se manter no elenco principal.

No gol, Fernando Prass continua soberano e pode ganhar um concorrente de peso nos próximos dias. O Palmeiras procura um novo goleiro, já que o experiente titular tem contrato até o fim do ano e em 2014 sofreu com lesões. As outras opções são Jailson, Fábio e Vinicius Silvestre.

Fazendo uma lista só com os reforços e jogadores que estavam ano passado e devem ser aproveitados, já se chama ao número de 25 jogadores. A lista seria:

Goleiros: Fernando Prass, Fábio e Jailson (ou um goleiro contratado)

Zagueiros: Tobio, Nathan, Vitor Hugo e Victor Ramos e Jackson

Laterais: Lucas, João Pedro, João Paulo e Victor Luis

Volantes: Amaral, Andrei Girotto, Gabriel, Renato e Arouca (confirmando a liberação na Justiça)

Meias: Valdivia, Zé Roberto, Robinho e Alan Patrick

Atacantes: Leandro Pereira, Dudu, Rafael Marques, Kelvin