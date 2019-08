Sobre fortunas

Jogadores de futebol, sem exceção, tem algo em comum. Quando terminam a carreira tendem a, pouco a pouco, desaparecer de nossas lembranças substituídos por outros que chegam. Os que sumiram reaparecem ocasionalmente, cada vez mais ocasionalmente, em programas esportivos onde recordam carreiras e feitos. Depois mergulham de novo no anonimato. Quando estão diante da gente nos seus trajes civis, nos seus aspectos atuais, deformados pelos anos, só podemos fazer conjecturas vagas sobre como andam suas finanças e vida.

Ultimamente tem aparecido na imprensa notícias mais sólidas sobre a situação de jogadores famosos e ricos.

E então alguma coisa que jazia na sombra aparece. De dois desses jogadores tivemos notícias recentemente. Foram publicadas com detalhes pouco usuais levantando um pouco o véu sobre os recursos de atletas e suas atribulações. Bens foram bloqueados para garantir pagamento de dívidas à máquina burocrática do país. E esses bens é que chamam a atenção. Não pelo número.

Todos sabemos as altíssimas quantias pagas a jogadores brasileiros no exterior. O que chama a atenção é o fato de que o número significa pouco, ou nada, diante da vida e suas incertezas.

Foram bloqueados para pagamento de dívidas aproximadamente 60 imóveis dos ex-atletas. Sessenta imóveis, a maioria apartamentos e casas em áreas valorizadas de grandes cidades brasileiras. Sessenta imóveis representam dinheiro em sua forma mais sólida, dinheiro em forma de concreto, a salvo das contingências e riscos da indústria, do comércio ou do arriscado mercado de ações. Imóvel é dinheiro paralisado entre paredes. Sinaliza que você não precisa pensar mais em qualquer dificuldade que a vida possa apresentar. Que a vida será apenas um monótono passar de anos e anos sem qualquer problema. O automatismo de, no fim de cada mês, receber alugueis se repete sem surpresas.

Talhado para pessoas de poucas ambições, mesmo materiais, a pretensão não é multiplicar os bens. É apenas viver deles, acreditar que estarão lá para sempre à disposição. Um dia esses imóveis são bloqueados. É claro que bloqueados não significa perdidos, sequer ameaçados. Mas a palavra bloqueio carrega um significado sinistro de que aquilo que era sólido pode não ser tão sólido, o que era inteiramente seu já não é tão inteiramente assim.

É uma palavra odiosa que desperta temores que o proprietário dos imóveis pensava nunca sentir. Por mais que estejam tranquilos, por mais que os imóveis cubram as dívidas, eles estão bloqueados, indisponíveis.

São seus, mas você não pode mais fazer o que quiser deles. São seus dentro de determinadas condições. Enfim, a ameaça que a palavra embute é um sofrimento adicional. É um sinal inconfundível que mesmo aquela vida tão segura pode ter um fim, pode acabar. O milionário subitamente passa a sentir o que uma pessoa comum sente, o que ele mesmo sentia antes de ser milionário. É mais uma daquelas histórias tão comuns no futebol brasileiro de jogadores em dificuldades. É um tema recorrente. Eu mesmo cuidei dele num filme, onde um personagem, famoso, craque campeão do mundo, resolve colocar à venda troféus e medalhas por pura necessidade, pura falta de dinheiro.

Ultimamente, talvez em razão dessas fortunas, estamos nos acostumando à ideia de que atletas que ganham muito estão acima das contingências da vida após encerrada a carreira. Mas quem sabe das contingências da vida? Quem sabe o que vem pela frente? O fato é que andamos sobre uma corda bamba. Somos um pouco vítimas do acaso e de circunstâncias que aparecem de repente, principalmente no Brasil. Mas não quero ser pessimista. De vez em quando temos sorte. Ainda bem.