Sobre risco de lesões, Frizzo diz: 'Viver é um risco. O avião pode não chegar em Bogotá' SÃO PAULO - O vice-presidente de futebol do Palmeiras, Roberto Frizzo, garante não estar preocupado com o fato do técnico Gilson Kleina levar alguns titulares para a partida contra o Millonarios, nesta terça-feira, às 21h45, em Bogotá, pela Copa Sul-Americana. Entre os titulares que viajaram para a Colômbia, está o atacante Hernán Barcos, que seria poupado, mas pediu para jogar, mesmo se recuperando de dores na panturrilha direita. Sobre o risco do atacante sofrer uma contusão, o dirigente soltou mais uma de suas pérolas.