Sobrevivente da Chapecoense, Alan Ruschel festeja acesso: 'Vamos atrás do título'

A história de Alan Ruschel se mistura com a da Chapecoense. Sobrevivente do acidente aéreo em 2016, o lateral-esquerdo/meia voltou a jogar e defende a camisa da equipe como nunca. Campeão estadual em 2020, mesmo após o time ter ficado na lanterna, o jogador, agora, comemora o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro e mira o inédito título nacional.

"Não tenho palavras para descrever a emoção de ajudar mais uma vez a Chapecoense. Junto com esse grupo conseguimos ultrapassar as dificuldades, conquistamos o Catarinense, conseguimos o acesso para a Série A e agora vamos em busca do título", comentou Alan Ruschel.

Lateral-esquerdo, ele também atua de meia. Alan Ruschel chegou à Chapecoense em 2013 e foi emprestado ao Internacional. O jogador voltou em 2016 e, no ano passado, durante a campanha do rebaixamento no Brasileirão, esteve no Goiás por alguns jogos. Agora espera levantar o troféu, uma vez que é o capitão do time do técnico Umberto Louzer.

"Feliz demais por estar aqui nesse momento e com certeza vamos lutar muito para dar mais essa alegria ao torcedor da Chape, pois mesmo não podendo estar pertinho apoiaram e nunca deixaram de acreditar", completou Alan Ruschel.

Vice-líder da Série B, a Chapecoense soma 66 pontos, um a menos do que o líder América-MG. Neste domingo, o clube catarinense visitará o ameaçado Vitória, às 16 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela 35.ª rodada.