Sobrevivente da tragédia da Chapecoense, Follmann vai lançar carreira musical

Quase quatro anos depois de sobreviver à tragédia da Chapecoense na Colômbia, que resultou na morte de 71 pessoas, o ex-goleiro Jakson Follmann vai dar início a uma nova fase em sua vida. Na sexta-feira, a partir das 20 horas, em seu canal do YouTube, o ex-jogador vai lançar a sua carreira de cantor. A transmissão ao vivo já tem título: "Dois Passarinhos, do campo aos palcos".

A live vai ter a participação das duplas Thaeme e Thiago e Júnior e César, além do ex-jogador e comentarista da TV Bandeirantes, Denilson, acompanhado da esposa Luciele Camargo, irmã de Zezé Di Camargo e Luciano.

"E vem chegando o dia em que mais um grande sonho começa a se concretizar. Se me perguntarem hoje, qual é o sentimento, se resumiria a uma palavra: Gratidão! O Prosa & Viola é um projeto que envolve, além de muitas pessoas, muito amor, carinho e dedicação. Agradeço de coração a todos os envolvidos nisso", postou Follmann em seu perfil no Instagram.

O ex-goleiro tem 28 anos e precisou interromper a carreira de jogador depois de ter a perna direita amputada em decorrência do acidente com o avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, onde iria disputar a final da Copa Sul-Americana de 2016, contra o Atlético Nacional.

Atualmente, Follmann é embaixador da Chapecoense. O ex-goleiro também trabalhou como comentarista no canal Fox Sports Brasil. No ano passado, ele foi campeão do programa de música Popstar, da TV Globo.