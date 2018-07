Palmeirenses esgotam ingressos para final da Copa do Brasil

Os ingressos para os dois jogos entre Santos e Palmeiras pela decisão da Copa do Brasil, tanto na Vila Belmiro como no Allianz Parque, estão esgotados. A venda para o jogo na arena havia começado às 10h de domingo e todas as entradas foram vendidas ainda durante a pré-venda, algo inédito desde a reinauguração do estádio.

As entradas para os palmeirenses na Vila Belmiro começaram a ser vendidos às 10h, nas bilheterias da arena. Um fato curioso no jogo contra o Santos na Arena é que será a primeira vez que todos os torcedores do time da casa serão sócios do Avanti, lembrando que ainda existem lugares para camarotes e cadeiras cativas, além dos visitantes.

O preço mais barato para o jogo na arena era de R$ 150 o valor cheio, enquanto na Vila Belmiro os palmeirenses tinham que pagar R$ 200 para ver a equipe em ação. Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, na Vila Belmiro e quarta que vem, dia 2 de dezembro, em São Paulo.