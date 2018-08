Sócios aprovam e Palmeiras passa a ter mandato de três anos para presidente

Os sócios do Palmeiras aprovaram relevantes mudanças no estatuto do clube e a principal delas é o aumento do mandato presidencial. Em votação realizada na sede social, 2152 associados decidiram diversas alterações e a o aumento do mandato de dois para três anos para quem for eleito presidente do clube. A novidade começa a ver a partir já da próxima eleição, no fim do ano.

A decisão acaba sendo uma vitória de Leila Pereira, patrocinadora e conselheira do clube. Ela fez uma intensa campanha para que a alteração ocorresse, pois assim, Maurício Galiotte, atual mandatário, poderá concorrer à reeleição na próxima eleição e, em 2021, será a vez dela tentar assumir o cargo.

Foram 1383 votos a favor, 753 contra e 16 abstenções. Para que a mudança fosse aceita, era preciso ter a maioria mais um de votos para o "sim", que ganhou com cerca de 65% do total de votos.

Além da votação para a alteração do prazo de duração do mandato de presidente e vices, também foi votado, dentre outras coisas, se a mudança já valeria a partir de janeiro do ano que vem, quando o novo mandato se inicia. E o sim também ganhou com sobras. Foram 1375 votos contra 756 não e 21 abstenções.

Veja quais as propostas foram votadas e o resultado de cada uma delas

1 - Adequação do nome de fundação

Sim: 2022 Não: 126 Abstenções: 6

2 - Adequação do endereço (de rua Turiassu para rua Palestra Itália)

Sim: 1947 Não: 198 Abstenções: 7

3 - Alteração do horário das assembleias gerais

Sim: 2007 Não: 133 Abstenções: 12

4 - Melhoria no processo do voto eletrônico

Sim: 1988 Não: 152 Abstenções: 12

5 - Definição de data para aprovação de orçamentos

Sim: 1986 Não: 150 Abstenções: 16

6 - Alteração do prazo de duração do mandato de presidente e vices

Sim: 1383 Não: 753 Abstenções: 16

6a - Alteração da vigência da alteração de mandato a partir de janeiro de 2019

Sim: 1375 Não: 756 Abstenções: 21

7 - Inclusão de todos os candidatos das chapas como suplentes

Sim: 1830 Não: 301 Abstenções: 21

8 - Suspensão para conselheiro vitalício ausente em três reuniões consecutivas ou cinco alternadas

Sim: 1956 Não: 173 Abstenções: 23

9 - Manutenção do número de 148 conselheiros vitalícios

Sim: 965 Não: 1162 Abstenções: 24

10 - Adequação do estatuto para uso da Lei de Incentivo ao Esporte

Sim: 2001 Não: 126 Abstenções: 25