Sofrendo com falta de gols, Tite volta a apostar tudo em Guerrero

SÃO PAULO - Em queda livre no Brasileiro, o Corinthians se apega à Copa do Brasil para salvar seu semestre. E como faz o primeiro jogo das quartas de final no Pacaembu, o time precisará de gols diante do Grêmio, na próxima quarta-feira. Em busca de vantagem, Tite vai apostar em Guerrero, que não jogou diante do Cruzeiro e vem rendendo abaixo do esperado faz tempo.

Sonhando em repetir a vitória do Brasileiro sobre os gaúchos, por 2 a 0, Tite deixará Guerrero livre das funções de marcação. O treinador gostou do desempenho da equipe no 0 a 0 com o Cruzeiro e lamentou apenas não ter um centroavante para concluir as oportunidades criadas. Esse homem será o peruano.

Decisivo no Mundial e artilheiro do time na temporada com 17 gols, o atacante volta para tentar mudar a história do Corinthians nos últimos jogos. São seis partidas sem uma mísera vitória e com apenas um golzinho marcado. O problema é que Guerrero também não passa por momento bom. Ele fez só quatro gols nos últimos 15 jogos, três de pênalti.

O peruano acabou poupado no domingo para fazer fortalecimento muscular. Ele recebe tratamento especial para "deixar o time vivo" na Copa do Brasil. Tite não esconde de ninguém que se faz necessário levar bom resultado para o jogo de volta, dia 23 de outubro, na Arena do Grêmio.

Resta saber quem sairá para a volta do centroavante. Emerson, que jogou centralizado diante dos mineiros, é o mais forte candidato a deixar o time. Isso pelo fato de Douglas e Danilo agradarem na armação e por Romarinho auxiliar mais na marcação