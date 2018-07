Sofrendo com lesões, Santos não deve ter Arouca contra Cruzeiro

Isolado da agitação política que toma conta do clube pela proximidade das eleições presidenciais de 6 de dezembro, o Santos se preparou a semana inteira no CT Rei Pelé para o seu quarto jogo do ano contra o Cruzeiro, neste domingo, às 17 horas, na Vila Belmiro. E, às vésperas do confronto, o time tem desfalques e uma dúvida, mas o técnico Enderson Moreira deixou o mistério de lado ao repetir a mesma escalação titular que já havia utilizado no treinamento da última quinta.

O treinador não poderá contar com Edu Dracena, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, David Braz, com hérnia na cervical, Mena, convocado pela seleção chilena, e provavelmente Arouca, que não treinou nos dois últimos dias em razão de um amidalite.

No treinamento da manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, o técnico voltou a escalar Aranha; Cicinho, Neto, Bruno Uvini e Caju; Alison, Renato e Lucas Lima; Robinho, Gabriel e Rildo. Essa deverá ser a formação para tentar a primeira vitória contra o atual campeão brasileiro nesta temporada. Se melhorar e participar do treino deste sábado, Arouca será titular no meio, no lugar de Renato.

O atacante Thiago Ribeiro, que recuperou três dos cinco quilos que perdeu durante o tempo em que ficou parado para se tratar de uma lesão e depois de uma gastrite, treinou normalmente durante a semana e vai ficar na reserva, como opção ofensiva para o segundo tempo.

Após o treino, Enderson explicou o que tem falado para motivar os jogadores agora que o Santos já não tem aspirações e nem corre riscos de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "Agora é o momento de buscar vitórias nesses jogos não só por questão profissional, mas de fazer aquilo por paixão. Temos paixão por aquilo que fazemos. É isso que colocamos para os atletas. Temos de mostrar nossas condições de fazer bons jogos e de buscar as vitórias", disse o treinador.