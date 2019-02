Solari diz que Real está pronto para série de decisões: 'Time acostumado'

A sequência de jogos decisivos do Real Madrid nas próximas semanas não assusta o técnico Santiago Solari. O treinador argentino afirmou que o sucesso do clube nas temporadas mais recentes, nas quais o clube ganhou as últimas três edições da Liga dos Campeões da Europa, é um trunfo.

"Estamos prontos. Esse time está acostumado a essa época do ano. Primeiro é preciso chegar a esse momento para disputar três competições ao mesmo tempo, todas em aberto e possíveis de serem disputadas", afirmou Solari neste sábado.

Depois de 21 rodadas do Campeonato Espanhol, o Real Madrid está em terceiro lugar, com 39 pontos, dez a menos do que o Barcelona, que lidera o torneio. Os dois rivais farão três partidas em menos de um mês, porque vão disputar a semifinal da Copa do Rei da Espanha, nesta quarta-feira e no dia 27, e ainda terão o confronto pelo segundo turno da competição nacional, no dia 2 de março.

"Já ganhamos o Mundial de Clubes. Nos demais três torneios, vamos chegar muito bem, com energia e com todo o elenco disponível, com exceção do Jesús Vallejo (zagueiro), que está a ponto de voltar aos treinos. Nosso cenário para enfrentar essa sequência é de absoluta tranquilidade", garantiu Solari.

Além de Campeonato Espanhol e Copa do Rei, o Real Madrid terá partidas a disputar pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O time espanhol vai enfrentar o Ajax no dia 13, fora de casa, e fará o jogo de volta em 5 de março, no Santiago Bernabéu.