Solari diz que Real Madrid vai brigar pelo título espanhol até o fim

Enfrentar o lanterna do Campeonato Espanhol antes de um compromisso pela Liga dos Campeões da Europa pode não ser empolgante, mas o técnico Santiago Solari assegura que o Real Madrid está motivado para o confronto de domingo com o Huesca, fora de casa, pela 15ª rodada do torneio nacional.

Em uma temporada de muita oscilação, o Real Madrid é apenas o quinto colocado do Espanhol, com 23 pontos, a cinco do líder e rival Barcelona. Solari garante que o time não perdeu as esperanças de ser campeão nacional e levará o confronto deste domingo a sério.

"Não acho que eu preciso motivar a equipe para este jogo. Eles estão cientes da importância deste jogo para nós, do que os pontos significam, da importância de vencer fora de casa e de lutar pelo Campeonato Espanhol, o que faremos até o final", disse o treinador.

Solari também indicou que Gareth Bale deverá ser aproveitado na partida deste domingo, ainda que tenha perdido alguns treinamentos durante esta semana, embora tenha assegurado que o jogador não está machucado. O técnico também saiu em defesa do jogador, que não tem se destacado nesta temporada, com seis gols marcados em 18 partidas.

"Saiu com dores contra o Valencia porque fez um grande esforço contra o Eibar, a Roma e naquele jogo. Ele mostrou seu compromisso e isso se vê. Então você pode se sair bem ou não, mas nesse sentido não tenho nada para censurá-lo. Ele também fez um belo gol contra a Roma, o que rapidamente foi esquecido", declarou.

Depois do confronto com o Huesca, o Real Madrid voltará a jogar na quarta-feira, quando receberá o CSKA Moscou pela rodada final do Grupo G da Liga dos Campeões. O time já está classificado às oitavas de final.