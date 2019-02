Solari espera por 'jogo belíssimo' e nega Real preocupado com fase de Messi

Um dia antes de Real Madrid e Barcelona se enfrentarem no confronto de volta das semifinais da Copa do Rei, o técnico Santiago Solari afirmou esperar por um lindo clássico nesta quarta-feira, a partir das 17 horas (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu. No jogo de ida, no último dia 6, os dois times empataram por 1 a 1 no Camp Nou.

O treinador da equipe madrilenha exaltou que a partida entre os dois clubes sempre atrai as atenções em todo o planeta e exibiu empolgação ao projetar o duelo que será o primeiro de uma sequência de dois que os times farão em apenas quatro dias - no sábado, também na capital espanhola, os arquirrivais voltarão a medir forças pelo Campeonato Espanhol.

"Espero por um jogo lindíssimo, é o grande clássico do futebol espanhol. É um jogo que sempre põe a Espanha como capital mundial do futebol e o futebol é outro dos elementos que faz da Espanha um país maravilhoso", afirmou o comandante, em entrevista coletiva nesta terça-feira, na qual também comentou sobre como será encarar um Barça que conta com um Lionel Messi em ótimo momento.

O astro argentino marcou três gols na vitória por 4 a 2 sobre o Sevilla, no último sábado, fora de casa, e disparou no topo da artilharia do Campeonato Espanhol, com 22 bolas na rede. Ao ser questionado por um jornalista se o atacante "assusta" o Real, Solari destacou: "Essa palavra não existe para quem compete no futebol. Desfrutamos da competição, vamos a cada dia pôr em campo nosso coração e físico. Saímos para lutar para ganhar cada jogo".

Sem perder o sono por causa de Messi, o treinador também deixou claro que não se ilude com a vantagem de o Real poder empatar o duelo de volta das semifinais por 0 a 0, tendo em vista o maior peso dos gols fora de casa para efeito de desempate. E ele sabe que uma eliminação nesta quarta-feira pode deixar o clima pesado no Real, que hoje está a nove pontos do líder Barça no Espanhol e entraria em campo ainda mais pressionado a conquistar uma vitória sobre o rival no sábado.

"O jogo de ida já terminou, foi um jogo muito bonito e talvez tenhamos um igualmente bonito amanhã. No segundo tempo lá (em Barcelona), sobretudo no final, fizemos muito para ter marcado (mais um gol) e ter um resultado mais favorável. Temos de dar uma continuidade a tudo que viemos fazendo bem. O time sabe o que está fazendo bem e por onde temos de ir", ressaltou Solari, se referindo ao fato de que esperava por um placar melhor do que 1 a 1 ocorrido na abertura deste mata-mata.

O comandante argentino ainda se recusou a confirmar a formação titular do Real e não quis adiantar se Marcelo voltará a ser titular da lateral esquerda. Sem viver uma boa fase, o brasileiro vem se revezando na posição com Sergio Reguilón. "Não vou dizer a escalação. Veremos amanhã que time sai jogando", despistou. No ataque, por exemplo, Vinicius Junior desponta como favorito a começar o jogo entre os titulares, mas Gareth Bale poderia substituir o brasileiro.