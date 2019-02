Solari exalta Sergio Ramos por marca de 600 jogos no Real: 'Caráter maravilhoso'

O técnico Santiago Solari rasgou elogios a Sergio Ramos, que vai completar 600 jogos pelo Real Madrid, nesta quarta-feira, na partida de ida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Em busca do tetracampeonato consecutivo do torneio, o time espanhol vai a Amsterdã enfrentar o Ajax a partir das 18 horas (de Brasília).

"Sergio Ramos tem um caráter maravilhoso e é tremendamente competitivo, não por acaso disputou essa quantidade de partidas. Essa fase histórica do Real Madrid tem um selo da personalidade dele e tomara que possamos desfrutar da presença dele em mais jogos", comentou o treinador argentino.

O técnico também exaltou Marcelo, que tem sido reserva por opção de Solari. "Ele é grande aqui dentro e nosso vice-capitão. É um emblema do clube e sempre coloca o Real Madrid em primeiro lugar. Tem entrado bem nas partidas, bem como os demais jogadores. Todos gostamos dele, é alguém que trabalha com alegria nos treinamentos", disse o treinador sobre o brasileiro, que vem sendo preterido por Sergio Reguilón, de 22 anos.

Solari também afirmou que não se preocupa com as idades do lateral-esquerdo espanhol e de Vinicius Junior, de 18 anos, ambos titulares da equipe. "Estou convencido que todos os membros do elenco estão preparados para disputar qualquer partida", garantiu o técnico do Real.

Para Solari, o Ajax vive um momento positivo, apesar de não liderar o Campeonato Holandês, seis pontos atrás do PSV, e ter sofrido derrota por 6 a 2 para o Feyenoord, há duas semanas. "Não creio que está passando por uma má fase. Faz boa temporada e tem uma equipe com bons jogadores. Devemos respeitar todos os rivais", afirmou.

Apesar de um início de temporada conturbado, que culminou na substituição de Julen Lopetegui por Solari, o argentino trabalha com tranquilidade no Real Madrid por causa de bons resultados conquistados no Campeonato Espanhol, no qual está seis pontos atrás do líder, o Barcelona, e também devido aos avanços de fase na Copa do Rei.

"Essa profissão é assim. Está tudo ruim quando se perde, tudo bem quando se ganha. Nós que estamos aqui nos dedicamos para essa partida de quarta-feira. O foco está nesse jogo porque ele é muito importante", disse Solari.