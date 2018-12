Solari poupa Marcelo do duelo contra o CSKA Moscou pela Liga dos Campeões

Ainda vai demorar alguns dias para o lateral-esquerdo Marcelo retornar para o time do Real Madrid. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira, na véspera do jogo contra o CSKA Moscou, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o técnico Santiago Solari falou da atual situação do brasileiro, que se recupera de lesão.

"O Marcelo vai retornar ao time quando tiver condições de ter uma continuidade. É um fantástico jogador e não nos serve se joga uma partida e fica fora da seguinte", disse o treinador, referindo-se ao atleta que ficou fora do jogo do último domingo contra o Huesca, pela 15.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Marcelo, juntamente com o meia alemão Tony Kroos, que se recupera de uma lesão no joelho direito, participou do treino desta terça-feira na Ciudad Real Madrid, o centro de treinamentos do clube, nas cercanias de Madri. Já o volante Casemiro segue em tratamento de uma lesão muscular e ficou fora da atividade.

Sem anunciar a escalação do Real Madrid para o confronto na principal competição europeia, Solari aproveitou para enumerar uma série de elogios a Vinicius Junior. "Vinicius tem superado as expectativas. Tem 18 anos. É uma criança que tem todo o futuro pela frente. Já marcou gols com esta camisa, tem sido titular e tem estreado em várias competições importantes. Estamos muito contentes com sua evolução".

O Real Madrid está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, que só serão disputadas no início de 2019, mas Solari se preocupa em manter o time motivado a cada partida. "São muitos jogos e muitos seguidos, mas tentamos manter o grupo concentrado. É desta forma que os treinadores dos grandes clubes trabalham", disse o treinador.

"Trata-se de um grande desafio. Conseguir manter os jogadores em ótimo estado mental. Disputamos cada partida com o objetivo de respeitar a nossa história e entramos na disputa sempre para ganhar qualquer jogo", completou Solari.

O Real Madrid lidera o Grupo G com 12 pontos, contra nove da Roma, também classificada. CSKA Moscou e Viktoria Plzen somam quatro cada e lutam por vaga na Liga Europa.