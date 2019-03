Solari vê Real Madrid 'de pé' e elogia 'coisas positivas' de Vinicius Junior

A derrota para o Barcelona por 3 a 0, quarta-feira, no Santiago Bernabéu, foi um duro golpe para o Real Madrid, eliminado pelo seu rival nas semifinais da Copa do Rei. Mas o técnico Santiago Solari assegurou nesta sexta-feira que o seu time "está de pé" para o próximo compromisso, mais um clássico contra o rival e novamente no estádio do clube madrilenho, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.

O novo duelo com o Barcelona pode ser a última oportunidade para o Real Madrid se manter na briga pelo título nacional, pois o torneio é liderado pelo clube catalão, que tem nove pontos de vantagem para o clube merengue, que ocupa o terceiro lugar, a 13 rodadas do fim.

"Estamos outra vez de pé, com gana de conquistar os pontos. O calendário e o destino fizeram com que seja contra o mesmo rival, novamente no grande clássico do futebol espanhol. Vamos enfrentá-los com o desejo e o mesmo espírito do jogo anterior, tentando melhorar as coisas que precisamos melhorar e manter as coisas que fizemos bem", declarou o treinador em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, véspera do clássico.

No clássico da última quarta-feira, Vinicius Junior foi um dos protagonistas. O jovem atacante, de 18 anos, foi o responsável por criar as principais chances de gol do Real Madrid, especialmente no primeiro tempo, mas falhou em várias finalizações. Solari preferiu exaltar as qualidades do atacante, recém-convocado por Tite para os amistosos de março da seleção brasileira, contra Panamá e República Checa.

"Gosto de olhar o positivo que fazem os jogadores. Tem muitas coisas positivas, como sua juventude, frescor, profundidade, habilidade, vontade de aprender, sacrifício, como suportar o peso e a pressão. São tantas coisas em tão pouco tempo. Melhorar o que pode ser melhorado é o seu trabalho e aqueles ao seu redor. Mas eu olharia mais para as coisas boas", disse.

Solari também saiu em defesa de Bale. O meia-atacante galês não vem sendo titular no Real Madrid com o treinador e é alvo de rumores sobre uma possível saída, além de receber críticas recentes da torcida. Mas o técnico lembrou o protagonismo do jogador em recentes conquistas do clube para destacar sua importância para o time.

"Não tenho nada a dizer para os torcedores. Gareth todo mundo conhece e sabe o que ele deu para este clube. Os torcedores no Bernabéu são muito respeitosos e sabem valorizar o que o clube deu a esta equipe espetacular", concluiu.