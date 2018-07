Soldado marca 3 gols e Espanha faz 5 a 0 na Venezuela

O último jogo da Espanha antes da definição da lista de convocados para a Eurocopa confirmou ao técnico Vicente Del Bosque o acerto na decisão em preferir Soldado e deixar Fernando Torres de fora do amistoso contra os sul-americanos. O atacante do Valencia entrou em campo no intervalo, no lugar de Llorente e, mesmo assim, fez três gols - ainda perdeu um pênalti.

O placar foi aberto aos 37 minutos do primeiro tempo, num gol estilo Barcelona. Depois de a bola passar de pé em pé, ela caiu para Iniesta marcar. Pouco depois, após mais uma boa jogada, Llorente tocou de calcanhar para David Silva fazer o segundo.

No começo do segundo tempo, foram mais dois gols. Aos 6, Carzola rolou para Soldado fazer o primeiro dele. Três minutos depois, o atacante do Valencia recebeu cruzamento da direita, bateu forte, e transformou a vitória em goleada.

Soldado ainda perderia um pênalti aos 20 minutos, numa falta que ele mesmo sofreu e proporcionou a expulsão de Amorebieta. Hernandéz, porém, fez a defesa na batida. Aos 40, o atacante compensou o erro, recebeu passe de Jordi Alba e finalmente fez o terceiro dele e quinto da Espanha.