Solidez defensiva é um dos motivos da melhora do São Paulo

SÃO PAULO - Há alguns meses, dizer que a defesa do São Paulo era sólida e motivo de segurança para a equipe soaria como ilusão. O setor, que sofria com uma série de falhas, conseguiu finalmente se reabilitar e virou um dos pilares para a recuperação do time.

Enquanto Luis Fabiano comanda o ataque com gols e jogadas de perigo, os defensores atingiram o equilíbrio e resgataram a confiança que o setor tinha nos últimos anos.

Os números dão a exata noção da evolução. Sem sofrer gols há três partidas, o Tricolor tem a melhor defesa do segundo turno com apenas cinco tentos em 11 partidas. No mesmo período da primeira metade do Brasileiro, o time já tinha sido vazado 14 vezes. O índice é tão bom que supera a impressionante campanha de 2007, quando a equipe sofreu apenas 19 gols em 38 jogos, média de 0,5 por partida. A média atual é 0,45.

Consertar a defesa foi um dos primeiros desafios de Ney Franco quando assumiu o time, em julho. A inconsistência do setor – especialmente nas bolas aéreas – foi uma das causas da queda de Emerson Leão e foi rapidamente identificada como prioridade para o novo comandante. Ney fez uma série de exercícios de posicionamento com o grupo e reforçou a marcação também no meio. "Isso é mérito de todos, não só dos defensores. Mesmo os jogadores de ataque marcam e pressionam o adversário, o que tem feito bastante diferença", explicou Rafael Toloi, um dos maiores beneficiados com a mudança tática.

O camisa 3 explicou também que a atitude dos atletas é diferente. A falta de comunicação dos primeiros meses do ano foi substituída por uma postura mais participativa. "Sempre estamos nos orientando e conversando bastante dentro e fora do campo. Isso é algo que cresceu muito nos últimos tempos e com certeza também ajudou a melhorar o nosso desempenho".