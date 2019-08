Solksjaer confirma que há propostas para Alexis Sánchez sair do Manchester United

Um dos jogadores de maior destaque do elenco do Manchester United, o atacante chileno Alexis Sánchez parece estar de saída do clube. O treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer confirmou nesta sexta-feira em entrevista coletiva que há negociações em andamento para a transferência do jogador nesta janela de transferências na Europa que será fechada no próximo dia 2.

Alexis Sánchez, de 30 anos, trocou em janeiro passado o Arsenal pelo Manchester United, em uma negociação que envolveu também o meia armênio Henrikh Mkhitaryan. O chileno, no entanto, não conseguiu se adaptar em seu novo time. "Há conversas com algumas equipes. Jogou bem neste período conosco e também está treinando bem (desde a pré-temporada). Veremos o que acontece até setembro", explicou Solksjaer.

Apesar de o mercado de transferências para a Inglaterra já ter terminado no último dia 9, os clubes podem seguir vendendo jogadores até 2 de setembro. Entre os clubes especulados para ser o destino de Alexis Sánchez estão alguns da Itália como a Inter de Milão e o Napoli.

Nesta temporada recém iniciada, Alexis Sánchez ainda não entrou em campo nas primeiras rodadas do Campeonato Inglês. No entanto, disputou um amistoso com portões fechados contra o Sheffield United na quinta-feira passada.