Solskjaer comenta sobre possível saída de Cavani do United: 'ele ainda está indeciso'

Os rumores sobre a saída de Edinson Cavani do Manchester United crescem na imprensa europeia enquanto o contrato do atacante se aproxima do fim, em junho. O técnico do clube, Ole Gunnar Solskjaer comentou sobre a situação do jogador, sem dar pistas do futuro dele.

"Cavani ainda está indeciso sobre o que quer fazer para a próxima temporada, o que não é um problema para mim", afirmou Solkjaer em entrevista coletiva nesta sexta. O Manchester United entra em campo no próximo domingo, contra o Tottenham, às 12:30 (horário de Brasília).

O técnico também comentou sobre o papel de Cavani dentro da equipe. "Este ano não foi fácil para ele e nem para ninguém. Cavani ainda quer mais algum tempo para decidir. Tem tido um papel positivo na equipe e tem sido muito bom tê-lo conosco", concluiu o norueguês.

As especulações mais frequentes dão conta que Cavani pode ir para o Boca Juniors, sendo que até o pai do centroavante acredita que o futuro do jogador uruguaio está no time de Buenos Aires.