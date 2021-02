Solskjaer diz que Manchester United planeja renovar com Cavani: 'Fiquei impressionado'

O técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, revelou que o clube vai se reunir com Edinson Cavani para discutir a renovação do atacante uruguaio, que chegou do Paris Saint-Germain com um contrato de um ano com a opção da ampliação do vínculo por mais uma temporada.

Solskjaer fez vários elogios aos experiente atacante de 34 anos, que marcou sete gols em 27 partidas pelo United, e não escondeu o desejo de que o uruguaio, maior artilheiro da história do PSG, continue sua trajetória no time inglês.

"Posso dizer que Cavani está indo muito bem. Fiquei impressionado com ele. Ele está muito consolidado no grupo e vamos sentar com ele, é claro, em um futuro próximo para ver seus planos e nossos planos. É uma boa discussão que temos que ter. Sempre conversamos com os jogadores, e com a situação contratual do momento, estamos muito satisfeitos com o que ele tem feito", avaliou o treinador norueguês.

Cavani foi desfalque na goleada do Manchester United sobre a Real Sociedad por 4 a 0 na última quinta-feira, pela Liga Europa, devido a uma lesão. No entanto, sua presença no jogo deste domingo contra o Newcastle, pelo Campeonato Inglês, não está descartada.

"Vamos definir o time neste sábado. Vamos ver como ele vai estar. Espero que esteja disponível", limitou-se a dizer Solskjaer, que não terá o zagueiro Phil Jones e o meio-campista Paul Pogba, ambos machucados. O astro francês deve voltar aos gramados em março.