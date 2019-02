Solskjaer mostra confiança para encarar o PSG: 'Nos encontramos'

Responsável pelo reerguimento do Manchester United na temporada, Ole Gunnar Solskjaer terá seu maior desafio como técnico da equipe nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta terça, os ingleses iniciam o confronto diante do Paris Saint-Germain, em Old Trafford, e apesar dos insucessos recentes na competição, o treinador mostrou bastante confiança.

"Estamos nos dando a melhor oportunidade possível para esta partida, porque estamos confiantes. Nós encontramos o tipo de time que temos, estamos parecendo uma equipe de verdade. Estamos concordando em como ir para as partidas. Então, se houve alguma chance ou momento certo para irmos para jogos grandes como este, o momento é agora", declarou nesta segunda-feira.

Um dos grandes clubes do futebol mundial, o Manchester United não vai às quartas de final da Liga dos Campeões desde 2013/2014. A última vez que passou desta fase foi em 2008/2009. Nesta temporada, os resultados também eram péssimos, mas a demissão de José Mourinho e a chegada de Solskjaer mudaram o panorama. Com o norueguês, já são 11 partidas de invencibilidade.

Apesar da boa fase, Solskjaer não vê o Manchester como favorito para o confronto. Para o treinador, o PSG tem construído uma base nos últimos anos para se tornar um dos grandes do continente e chega forte para a partida, mesmo sem contar com os lesionados Neymar e Cavani.

"Eles têm alguns dos melhores jogadores do mundo. Têm um dos melhores goleiros e uma lenda, o Buffon; o Thiago Silva, que é um dos melhores zagueiros do mundo nos últimos anos; um dos jogadores jovens mais empolgantes, o Mbappé; e o Neymar, que é o jogador mais caro do mundo", avaliou.