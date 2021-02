Solskjaer, técnico do United, admite conversas com Haaland, do Borussia Dortmund

O futuro do norueguês Erling Haaland, sensação do Borussia Dortmund, poderá ser o Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer, técnico do time e compatriota do atleta, afirmou, nesta quarta-feira, que mantém contato regular com o jogador do Borussia Dortmund, de 20 anos, desejo de contratação dos principais clubes europeus.

"Vocês sabem que não posso falar muito sobre o Haaland. Ele é jogador do Borussia Dortmund e seria desrespeitoso falar muito sobre isto, além de eu o conhecer e de falar com ele. Quem não está interessado nele? Todos querem os melhores jogadores do mundo e o Haaland é um deles", disse o treinador, em entrevista coletiva, na véspera do jogo de volta contra a Real Sociedad, pela segunda fase da Liga Europa.

"Quando você conhece o jogador jovem, desde o início de carreira, você segue seus passos e mantém contato. É ótimo ver o jogador em que ele se tornou e eu sei que ele irá trabalhar para melhorar sempre. É jogador do Dortmund e nós desejamos o melhor para ele e vamos ver o que acontecerá mais tarde", disse Solskjaer.

Apesar de não contar com Haaland no elenco, Solskjaer está satisfeito com o seu time na Liga Europa, pois no primeiro duelo com a Real Sociedad, em Milão, o time de Old Trafford venceu por 4 a 0 e pode perder por até três gols de diferença para ficar com a vaga nas oitavas de final.