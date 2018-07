Solteiro, Neymar viaja com Barcelona mas ainda não joga na Copa do Rei

BARCELONA - Mesmo treinando normalmente com o elenco do Barcelona, Neymar ainda não está pronto para voltar à equipe depois de se recuperar de uma lesão no tornozelo direito. Nesta terça-feira, o técnico Tata Martino garantiu que não escalará o jogador diante da Real Sociedad, quarta, pela Copa do Rei, apesar de o brasileiro viajar com o elenco até San Sebástian, palco do jogo. Na ida, o Barça ganhou por 2 a 0.

Martino optou por levar todos os 25 jogadores do elenco principal do Barcelona para o País Basco, apesar de Neymar e Jonathan dos Santos não terem condição de jogo. "Estamos a 90 minutos de ter a oportunidade de entrar em uma das três finais possíveis para a temporada e me agrada a ideia de ter todos. É importante para nós ter uma final assegurada já em fevereiro", explicou o treinador.

Sobre Neymar, Tata prefere ter cautela para não perder o craque brasileiro para o jogo contra o Manchester City, na próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. "Hoje (terça) ele fez praticamente seu segundo treino com o grupo. Treinou bem, sem dores, e fisicamente está muito bem. Vai jogar quando estivermos convictos e quando corrermos menos risco", explicou.

Neymar torceu o tornozelo direito em 16 de janeiro, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Getafe pela Copa do Rei, e chegou a precisar de muletas nos primeiros dias após a lesão. A previsão inicial era de que ele ficaria de três a quatro semanas em recuperação. Nesta terça, ele foi convocado por Felipão para o amistoso do dia 5 de março, contra a África do Sul.

Também nesta terça-feira outras duas notícias movimentaram o mundo de Neymar. O Santos anunciou que já pediu à Justiça brasileira uma liminar que garanta acesso aos documentos da negociação entre o staff de Neymar e o Barcelona, ainda em 2011. Além disso, foi confirmado o fim do relacionamento entre ele e a atriz Bruna Marquezine.