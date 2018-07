Solução incomum

O amigo leitor pode considerar descabida a afirmação, um dia depois de o Brasil lascar 7 a 1 no Haiti, na segunda rodada da Copa América. Justamente por causa do placar há necessidade de enquadrar o time de Dunga no devido lugar. Pois teve quem levou a sério o resultado do jogo de anteontem em Orlando. Acredite.

Mais: não faltaram referências aos 7 a 1 famosos, sim aqueles que jamais serão esquecidos e pesarão sobre nós pelos séculos e séculos, amém. Pois fizeram-se insinuações de que a surra aplicada sobre os simpáticos e débeis haitianos purgaria o vexame de 8 de julho de 2014 no Mineirão. Não se trata de brincadeira: ouvi e vi perguntarem tamanha tolice até para Pelé, que devolveu torto ao falar que o vareio levado na semifinal da Copa das Copas era passado. “Passado uma ova”, responderia Toninho Cazzeguai, filósofo da bola e da vida nas várzeas do Bom Retiro.

Os 7 a 1 na terra da Disneyworld não valem mais do que brincadeira, com cobrança de ingressos e revestida de caráter formal por estar incluída na tabela de uma competição oficial. Qualquer semelhança com o fiasco imenso diante dos germânicos só pode entrar como zoeira, gozação. Nem Dunga acredita em redenção dessa maneira.

O comentário para o que se viu no estádio norte-americano é breve: mesmo que a maré esteja baixa, a seleção sempre tem de jogar bem contra rival como o Haiti. Com obrigação de goleada, sempre. E não se entusiasmar, pois apenas cumpriu o protocolo. O resto é pachecada delirante ou má fé.

Os 7 a 1 de agora reforçam a sensação de que na atualidade o país pentacampeão possui um time ordinário, no sentido de corriqueiro, trivial. Não significa que seja integrado por cabeças de bagre. Os jogadores patrícios carregam no DNA genes que os tornam habilidosos no trato com a bola. A safra não ajuda, se levarmos em conta o fato de nos termos acostumados, ao longo dos tempos, com escalações repletas de craques. É o que há para o momento...

E, por ser uma equipe trivial, se faz necessário um técnico incomum, extraordinário – fora da curva, para usar expressão da moda. Mais do que nunca, em períodos de entressafra, o trabalho do professor ganha relevância. Entram em ação experiência, conhecimento, traquejo, criatividade, ousadia. Predicados, em grande parte, dos quais Dunga ainda carece. Não que, no futuro, o capitão do tetra não possa ser treinador de ponta. Pode e fica a torcida para que nunca cesse de melhorar.

Por ora, não é. O Brasil continua a comportar-se como um punhado de atletas de qualidade sem, no entanto, formarem um conjunto equilibrado. A seleção não exibe nada que a diferencie, progride a passos de lesma. Até parece o PIB nacional.

E, justiça se faça a Dunga, tal situação se arrasta no mínimo há uma década. Começou com Parreira, na conquistas da Copa das Confederações de 2005, passou pelo próprio Dunga, por Mano Menezes, por Felipão e retornou ao original. Desalentador é que não existe, em casa, treinador com esse perfil. Tite? Vá lá, com restrições. Pensar em algum de fora? Eis uma ideia interessante, mas que não passa pela mentalidade estreita de quem chefia a CBF.

Eurocopa. Os anfitriões franceses dão o pontapé inicial em nova edição do torneio dos europeus em jogo com a Romênia. A Euro inchou, tem 24 participantes, mas continua a funcionar como prévia para a próxima Copa do Mundo. Não há como não pensar em França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha também na Rússia, em 2018. O festival promete duelos interessantes, mesmo com certo receio do terror.