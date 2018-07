Interino, por enquanto

Cristóvão Borges sofrerá com as comparações. É inevitável. O remédio é o resultado, mas inicialmente cada decisão será vista e revista de acordo com o receituário de Tite. A primeira impressão se dará pela metodologia de trabalho, pelo repertório de treinamentos e sua capacidade de fazer a equipe evoluir.

Mesmo com Tite, não havia garantia de que a reformulação do Corinthians traria conquistas imediatas. Mas ele contava com a confiança do torcedor, algo raro em nossos clubes. É fato que o trabalho vinha sendo bem feito, evoluindo, inclusive com alteração do sistema tático, agora mais adaptado aos jogadores.

No mundo ideal, o Corinthians chegaria a setembro reformulado, com ideias mais maduras, e em condições de competir pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Como no ano passado.

Os primeiros movimentos de Cristóvão Borges são os mais importantes para que ele possa trocar de rótulo, da categoria de dúvida, de plano Y, à de solução. O novo treinador, oficializado momentos antes da vitória sobre o Botafogo, por tudo o que envolve a troca, deverá vender a ideia de continuidade, até poder dizer que tem um time para chamar de seu.

É injusto exigir que Cristóvão seja Tite. Mas algumas das premissas que estruturaram a coleção de vitórias desde o rebaixamento serão cobradas pelo torcedor, como a solidez defensiva, por exemplo. Se os jogadores entenderem que houve uma queda na qualidade do trabalho, na percepção de futebol e na implementação das ideias, não dará certo.

Desde a queda para a segunda divisão em 2007, o Corinthians vem experimentando uma relação de segurança e de confiança com seus treinadores. Tite e Mano Menezes se alternaram no cargo nesses quase nove anos, exceto nos dois meses de Adílson Batista.

É muito tempo, uma eternidade para o futebol brasileiro, mas até eles sentiram o sabor da instabilidade. O período, entretanto, mostrou ser possível estabelecer um vínculo mais sólido com o comandante do campo.

O clube aprendeu muito com isso, mas agora entrou em área de risco. Não se preparou para a substituição e, entre uma resposta negativa e outra, percebeu como o mercado é pobre em alternativas para uma linha de trabalho com viés mais técnico, capaz de juntar teoria e prática.

Roger Machado, do Grêmio, era a troca óbvia, pela manutenção do perfil do relacionamento com os jogadores e a concepção de futebol. Parecia a transição mais simples. Sylvinho tinha tudo a ver, por conhecer o trabalho e o clube, mas preferiu ficar na Inter de Milão e não abandonar os cursos da Uefa. Fernando Diniz traria mudanças para o modelo de jogo, mas valia o risco, como Eduardo Baptista.

Nesse processo de escolha, o Corinthians rejeitou os medalhões, oferecendo mais uma contribuição para a aposentadoria de um grupo que abraçou as conquistas do passado e parou no tempo com seu saber.

Com muito atraso, a CBF contratou o treinador que deveria ter substituído Felipão. A dois anos da Copa do Mundo da Rússia, Tite recebe a seleção em situação bastante delicada nas Eliminatórias.

Tomara que ele tenha conseguido as garantias necessárias para o desenvolvimento de um bom trabalho, pois já sabe que de futebol seus superiores, apesar da cara de conteúdo, entendem muito pouco. Foram dois anos jogados no lixo.