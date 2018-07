Somália diz que Botafogo ganhou ânimo no Brasileiro

Depois de nove partidas seguidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Botafogo voltou a triunfar no sábado, sobre o Vitória. E como os principais concorrentes por uma vaga na Copa Libertadores não ganharam, o volante Somália afirmou nesta segunda-feira que o time carioca ganhou novo ânimo na competição.

"O Botafogo, com essa vitória, ganhou um ânimo maior. Como a rodada nos ajudou, temos tudo para mudar o panorama dentro do campeonato. Devemos pensar na vitória a cada jogo se quisermos almejar o título ou a Libertadores", projetou o volante. O Botafogo está em sexto com 48 pontos e hoje garantiria uma vaga na competição sul-americana.

Somália comentou ainda sobre as diversas funções, como lateral ou armador, que ele já exerceu no Botafogo. "Costumo dizer que dentro da equipe cada um tem uma função. Uns nasceram para carregar piano, outros para tocar. Joguei mais na marcação contra o Vitória, tentei usar minhas artimanhas até para desconcentrar um pouco o adversário", contou.