Sobrevivente de incêndio critica Flamengo após dispensa por telefone: 'Somos apenas números'

Sobrevivente do incêndio que vitimou 10 garotos da base do Flamengo alojados em contêineres no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019, o meia Felipe Cardoso fez um longo desabafo em suas redes sociais após ser dispensado do clube por telefone. Ele relembrou os colegas mortos e criticou a postura do clube carioca: "Após refletir muito cheguei a conclusão que somos apenas números para muitos".

"Aprendi mais uma dura lição da vida em busca deste sonho (de ser jogador de futebol) ao ser liberado pelo Flamengo, no dia 13/01/2020 por telefone, não entendi e chorei, gritei, culpei tudo e todos, não quis falar com ninguém por um período, a dor foi gigante em meu peito", diz trecho do texto postado por Felipe Cardoso.

"Após refletir muito cheguei a conclusão que somos apenas números para muitos. Ninguém enxerga que somos jovens/adolescentes buscando uma vida melhor para nossas famílias dia a dia longe de casa, cada um com seus problemas e dificuldades pensando se nossos irmãos tem o que comer, se nossas mães estão bem, se nossos pais continuam firmes e fortes no trabalho em busca do sustento da casa, se nossos amigos sentem nossa falta e se torcem por nós", afirma o jovem atleta.

Além de Felipe, de 16 anos, Wendel Alves, João Vitor Gasparin Torrezan, Naydjel Callebe e Caike Duarte Pereira da Silva também não tiveram seus vínculos renovados com o rubro-negro. O Vasco ofereceu aos garotos, entre 14 e 16 anos, um período de testes para que eles sejam avaliados e, possivelmente, contratados. Os atletas ainda não se manifestaram sobre o convite.

BRIGA NA JUSTIÇA

Em dezembro de 2019, O Flamengo foi condenado a pagar pensão mensal no valor de R$ 10 mil a cada uma das famílias dos dez jovens mortos no incêndio, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. A decisão, em caráter liminar, atende a um pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado do Rio, em processo em curso na 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca.

Além dos familiares dos jovens falecidos - Arthur Vinícius, Bernardo Pisetta, Pablo Henrique, Vitor Isaías, Gedson Santos, Áthila Paixão, Christian Esmério, Rykelmo Viana, Jorge Eduardo dos Santos e Samuel Thomas - o Flamengo teve que incluir na sua folha de pagamento outros três atletas feridos no acidente.