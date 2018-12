Son brilha e Tottenham segue em 3º no Inglês com vitória sobre o Leicester

Com uma grande atuação de Son Heung-min, o Tottenham derrotou o Leicester City por 2 a 0, neste sábado, e sustentou a terceira colocação no Campeonato Inglês. O jogador da Coreia do Sul marcou um dos gols e deu assistência para outro na vitória conquistada fora de casa.

O triunfo deixou o time londrino com 36 pontos, contra 34 do Chelsea, que derrubou o então líder e invicto Manchester City também neste sábado. O City ocupa agora a segunda colocação, com 41 pontos, um abaixo do Liverpool, o novo líder da tabela. Já o Leicester, após correr risco de rebaixamento na temporada passada, é o 9º colocado, com 22 pontos.

O Tottenham buscou a vitória fora de casa apesar de não contar com dois dos seus principais jogadores durante os 90 minutos. O atacante Harry Kane e o meia-atacante Christian Eriksen começaram o duelo no banco de reservas porque o técnico Mauricio Pochettino estava preocupado com o jogo contra o Barcelona, na terça-feira, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Os ingleses precisam da vitória para garantir a classificação - um empate pode servir se a Inter de Milão não vencer o PSV Eindhoven.

Mas a dupla fez pouca falta neste sábado. Quando entraram em campo, no segundo tempo, o placar já estava estabelecido. Graças à boa atuação de Son. Ele abriu o placar aos 45 minutos de jogo ao acertar forte chute de fora da área. No segundo tempo, o sul-coreano levantou na área para Dele Alli completar de cabeça para as redes, aos 13 minutos.

Com a boa vantagem no placar, Eriksen foi para o jogo aos 22, ao entrar no lugar do brasileiro Lucas Moura, e Kane substituiu justamente Son Heung-min, aos 29.