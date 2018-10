Son desperdiça pênalti, mas Coreia do Sul bate Uruguai em amistoso em Seul

Em um dos amistosos já realizados nesta sexta-feira reservada pela Fifa para confrontos entre seleções, a Coreia do Sul venceu o Uruguai por 2 a 1, em Seul, em duelo que a seleção sul-americana usou como preparação para a Copa América de 2019, que será disputada no Brasil.

Atuando em um dos estádios que abrigaram partidas da Copa do Mundo de 2002, quando a seleção brasileira faturou o pentacampeonato, a seleção sul-coreana abriu o placar aos 21 minutos do segundo tempo. Atacante do Tottenham, Heung-min Son bateu pênalti no canto direito de Muslera, que defendeu a cobrança, mas deu rebote para Hwang Ui-jo, que finalizou no canto esquerdo baixo do goleiro para fazer 1 a 0.

Pouco depois, aos 26, o Uruguai chegou ao empate. Lucas Torreira aproveitou a bobeada de um defensor sul-coreano pelo lado direito, roubou a bola, invadiu a grande área e cruzou para Matías Vecino deixar tudo igual.

Aos 33 minutos, entretanto, Woo-Young Jung aproveitou um escanteio cobrado pela esquerda para voltar a colocar a seleção da casa na frente e garantir o triunfo no World Cup Stadium, que recebeu um público de 64 mil torcedores neste amistoso.

Essa foi a primeira vitória da Coreia do Sul sobre o Uruguai, que venceu o rival asiático em outros seis duelos e empatou uma outra partida nos sete confrontos anteriores entre as duas seleções.

A Coreia do Sul também já havia surpreendido anteriormente na Copa do Mundo da Rússia, onde venceu a Alemanha por 2 a 0 na rodada final da primeira fase da competição para despachar os então atuais campeões mundiais da competição. Este duelo contra os uruguaios serviu como preparação para a Copa da Ásia, que será em janeiro de 2019. Na terça-feira, os sul-coreanos farão novo amistoso em casa, desta vez contra o Panamá.

JAPÃO TAMBÉM VENCE

Em outro duelo já encerrado nesta sexta-feira de amistosos, o Japão superou o Panamá por 3 a 0, em casa, na cidade de Niigata. Na segunda vitória sob o comando do seu novo técnico, Hajime Moriyasu, a seleção nipônica abriu o placar com Takumi Minamino aos 42 minutos do primeiro tempo.

Na etapa final, Junya Ito ampliou aos 21 minutos e Harold Cummings (contra), aos 40, decretaram o 3 a 0. Os japoneses também utilizaram o duelo como preparação para a Copa da Ásia e terão pela frente o Uruguai em novo amistoso na próxima terça-feira.