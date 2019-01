Son lamenta desfalcar Tottenham no Inglês para jogar a Copa da Ásia

O Tottenham é o vice-líder do Campeonato Inglês. Está a seis pontos do líder Liverpool e vive o seu melhor momento na competição. E, justamente quando a disputa parece esquentar, o time londrino não poderá contar com um dos seus principais jogadores. Son Heung-min vai desfalcar a equipe pelas próximas semanas porque vai defender a seleção da Coreia do Sul na Copa da Ásia.

"Eu lamento pelos meus companheiros de time, pelos fãs e pela comissão técnica. É difícil. Às vezes eu penso que é um pouco triste, mas isso é algo importante para o meu país. Espero que eu possa manter a minha forma na seleção e também no meu retorno ao time", disse o atacante.

Son vive também a sua melhor fase da carreira. Ele marcou oito gols nas últimas nove partidas com a camisa do Tottenham. Assim, o atacante teve participação decisiva na ascensão da equipe londrina nos últimos dois meses, mesmo vindo de baixas no time no mês de setembro, justamente quando defendia a sua seleção nos Jogos Asiáticos.

Son vai disputar mais uma partida pelo Tottenham antes de se apresentar à equipe sul-coreana. Ele deve perder cinco partidas da equipe em diferentes competições pelas próximas quatro semanas, se a Coreia do Sul chegar até a final da Copa da Ásia. O torneio continental terá início no dia 5, sábado, e será finalizada somente no dia 1º de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.

Atual vice-líder do Inglês, o Tottenham vem se alternando com o Manchester City na posição nas últimas semanas. A equipe de Londres soma 48 pontos, contra 54 do líder Liverpool e 47 do City.