Son perde pênalti, mas Coreia do Sul derrota a Costa Rica em amistoso por 2 a 0

No primeiro amistoso das seleções após campanhas decepcionantes na Copa do Mundo da Rússia, a Coreia do Sul se deu melhor e derrotou a Costa Rica por 2 a 0, nesta sexta-feira, no estádio de Goyang, na cidade de Goyang. Destaque sul-coreano, o atacante Son Heung-min, do Tottenham, desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas ajudou a sua equipe a conquistar a primeira vitória sob o comando do técnico português Paulo Bento.

O primeiro gol da Coreia do Sul veio justamente no lance do pênalti perdido por Son. No rebote da cobrança, aos 35 minutos do primeiro tempo, Lee Jae-sung aproveitou o rebote e balançou as redes da Costa Rica, que não contou com a sua maior estrela: o goleiro Keylor Navas, do Real Madrid. Na segunda etapa, aos 33, o atacante Nam Tae-hee fechou a vitória sul-coreana.

921004Nos últimos meses, Son esteve envolvido em uma situação no mínimo curiosa. Com contrato renovado no Tottenham, o atacante correu o risco de ter deixar o clube inglês para servir ao exército da Coreia do Sul. Ele só seria liberado com uma boa campanha do país no Mundial da Rússia, mas ela não veio com a eliminação na fase de grupos, mesmo com a vitória histórica na última rodada contra a Alemanha.

Foi preciso, então, ser campeão dos Jogos Asiáticos realizados no último mês na Indonésia. A Coreia do Sul conquistou a suada medalha de ouro e Son e seus colegas de time conseguiram se livrar de 21 meses de serviços no exército do país.

Na próxima semana, na terça-feira, as duas seleções farão mais um amistoso. A Coreia do Sul enfrentará o Chile, em Suwon. Já a Costa Rica, que está sem técnico - o interino Ronald González está no comando - após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, jogará contra o Japão, em Osaka. Japoneses e chilenos se enfrentariam nesta sexta em Sapporo, mas o terremoto na ilha de Hokkaido, na última quinta, cancelou a partida.

Em outros dois amistosos pela Ásia nesta sexta-feira, Taiwan derrotou em casa a Malásia por 2 a 0 e Cingapura e Ilhas Maurício ficaram no empate por 1 a 1.