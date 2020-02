Son sofre fratura no braço direito e desfalca o Tottenham na Liga dos Campeões

O Tottenham terá um desfalque importante para as próximas semanas em um momento decisivo da temporada com jogos pelo Campeonato Inglês e, especialmente, pela Liga dos Campeões da Europa. O atacante sul-coreano Heung-min Son sofreu uma fratura no braço direito e será submetido a uma cirurgia nesta semana. De acordo com o clube de Londres, ele ficará algumas semanas fora de combate.

"Heung-Min Son será submetido a uma cirurgia nesta semana após sofrer uma fratura no braço direito. O jogador da Coreia do Sul sofreu a lesão durante nossa vitória contra o Aston Villa no domingo", comunicou o Tottenham. "Após a cirurgia, nossa equipe médica revisará as opções de gerenciamento para a reabilitação de Son com o jogador que deve ficar de fora por várias semanas", finalizou.

A lesão de Son aconteceu no último final de semana em um jogo no qual foi o grande destaque. O sul-coreano foi o herói do Tottenham na vitória de virada por 3 a 2 sobre o Aston Villa, em Birmingham, pela 26.ª rodada do Campeonato Inglês, ao marcar dois gols - o segundo deles nos acréscimos do segundo tempo.

Com a cirurgia marcada, Son não estará em campo nos duelos contra o RB Leipzig, da Alemanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O primeiro será nesta quarta-feira no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres. A volta, em solo alemão, acontecerá no dia 10 de março.

Vale lembrar que o Tottenham, comandado pelo técnico português José Mourinho, também não conta com o centroavante inglês Harry Kane, que sofreu uma lesão muscular em janeiro e ainda não tem data para retorno.