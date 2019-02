Sondado pela China, Borja ganha elogios e atrai treinador da Colômbia

O atacante Miguel Borja, do Palmeiras, está no centro das atenções, apesar do comportamento discreto e sempre avesso aos microfones. Nesta segunda-feira o jogador se destacou na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, pelo Campeonato Paulista, ao mesmo tempo em que tem recebido sondagens do futebol chinês e chamado a atenção do novo treinador da seleção colombiana, Carlos Queiroz.

O técnico português, que na última Copa dirigiu o Irã, esteve no Pacaembu somente para observar o atacante. Queiroz iniciou o trabalho com a Colômbia na semana passada e ao fim da partida, conversou no vestiário com Borja e o técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, para adquirir mais informações para o seu início no comando da equipe.

"A conversa com o Carlos Queiroz foi boa. Até porque falamos de outros jogadores. Conversamos sobre o Mina. A conversa com o Carlos é para ele ter uma noção de como é o Borja no dia a dia. Acho que o Borja mostrou que é um bom jogador", comentou Felipão. O colombiano sofreu um pênalti no jogo no lance que originou o segundo gol da equipe, marcado por Gustavo Scarpa.

Borja disputou a última Copa do Mundo pela Colômbia e no fim de semana completou dois anos de Palmeiras. Nos anos anteriores, ele chegou a recusar oportunidades de atuar no futebol europeu para continuar no clube alviverde. A sondagem do futebol chinês não se concretizou por enquanto em propostas oficiais. Na saída do Pacaembu, o atacante não quis dar entrevistas.

"Acho que o Borja mostrou que é um bom jogador, em determinados momentos pode errar um gol, mas não acredito que exista centroavante que não erre gol. A atitude do Borja foi muito melhor hoje do que em qualquer outro jogo", comentou Felipão na entrevista coletiva.