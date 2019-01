Sondado pelo Corinthians, Romarinho diz que pretende continuar no futebol árabe

O atacante Romarinho foi procurado pela diretoria do Corinthians, mas como tem mais dois anos de contrato com o Al Ittihad e vem fazendo um bom início de temporada pelo clube árabe, dificilmente voltará ao time alvinegro.

O jogador foi questionado sobre seu futuro após a vitória do seu time nesta segunda-feira por 3 a 0 sobre o Al Taqdom. Romarinho marcou dois gols na partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita.

"Não sei. Espero que sim. Espero continuar aqui, mas ainda não tem nada definido. Vou procurar fazer meu trabalho, meus gols e esquecer se vou ficar ou não. Isso é com o treinador e com a diretoria. Tenho dois anos de contrato, espero cumprir", afirmou.

Romarinho acumulou o quarto jogo seguido em que balançou as redes. A informação sobre o interesse do Corinthians pelo atacante foi divulgada inicialmente pelo apresentador Neto, da Band, e confirmada pelo Estado.

O atacante foi contatado pelo Corinthians em 2012 e teve atuação decisiva na final da Libertadores. Foi dele o gol no empate por 1 a 1 com o Boca Juniors, em Buenos Aires, no jogo de ida. Romarinho ainda permaneceu no time paulista por mais dois anos. Em 2014, foi negociado com o Al Jaish, dos Emirados Árabes. Três anos mais tarde, atuou por uma temporada pelo Al Jazira. No ano passado, chegou ao Al Ittihad.

Apesar de ir para a sexta temporada no futebol árabe, Romarinho ainda acompanha o Corinthians. Nas redes sociais, o atacante aparece especialmente após vitórias do time alvinegro contra o arquirrival Palmeiras. Ele, que costumava marcar gols neste clássico, posta vídeos com alguma provocação aos torcedores adversários.

Romarinho tem cinco gols em cinco jogos disputados contra o Palmeiras. Com ele em campo, o Corinthians tem três vitórias e dois empates contra o rival.