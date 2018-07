Sondado pelo Vasco, Emerson diz que vai permanecer no Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Emerson não pretende deixar o Corinthians na virada do ano, apesar do interesse do Vasco. Na noite desta quarta-feira, o experiente jogador deixou clara a intenção de jogar a Copa Libertadores da América pelo clube de Parque São Jorge.

"Eu só dei uma entrevista de que o Vasco havia me procurado, mas nunca disse que iria sair do Corinthians, eu me sinto em casa no clube", afirmou o atleta, antes de participar do Desafio das Estrelas, evento beneficente organizado por Zico.

Emerson foi um dos personagens decisivos da conquista do título brasileiro do Corinthians. O jogador faturou o terceiro troféu nacional seguido - ganhou em 2009 pelo Flamengo e em 2010 pelo Fluminense.

Para 2012, Emerson pode ver o aumento da concorrência no ataque corintiano. O presidente em exercício do clube, Roberto Andrade, revelou que irá fazer uma nova tentativa para a contratação do argentino Carlitos Tevez, do Manchester City, da Inglaterra.

De qualquer forma, a presença de Emerson é importante no grupo corintiano. Mesmo se Tevez chegar, o atacante seria uma opção para a reposição de Liedson, que sofre com constantes dores no joelho. (ESPN)