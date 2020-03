Sondado por Corinthians e Grêmio, Nikão despista sobre futuro no Athletico-PR

Depois de perder mais de dez jogadores desde o final do ano passado, seja por transferências ou por final de contrato, o Athletico-PR corre o risco de ver mais um destaque deixar o clube. É o caso do meia-atacante Nikão, que está na mira de Corinthians e Grêmio. O time paulista, inclusive, já teria feito uma proposta nos últimos dias, recusada pela diretoria rubro-negra.

Fundamental na vitória sobre o Peñarol por 1 a 0, na terça-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores, Nikão preferiu despistar sobre o seu futuro no clube, mas garantiu que não será nenhuma novela.

"Estou bem tranquilo. Não é a primeira que eu passo por esse tipo de situação no clube, é normal quando você faz um grande trabalho. Quanto a minha posição, o clube já sabe. Eu tive uma conversa com o presidente (Mario Celso Petraglia) e ele sabe o que penso e quero. Sou jogador do Athletico-PR, tenho contrato. Pode ter certeza que não vai ser novela", afirmou o jogador, em entrevista à RPC, a afiliada da Rede Globo em Curitiba.

O meia-atacante garante que continuará se empenhando ao máximo no Athletico-PR. "Se houver alguma negociação, se concretizar algo, eu vou ser o primeiro a me manifestar, até por respeito a todos os torcedores e o carinho que tenho pelo clube. O futuro a Deus pertence. Enquanto eu estiver aqui, podem ter certeza que vou dar o meu máximo para que esse clube esteja sempre no lugar mais alto", completou.

Com 32 gols em 229 jogos pelo clube, Nikão está em sua sexta temporada no clube rubro-negro. O técnico Dorival Júnior destacou a importância dele no elenco e conta com sua permanência no elenco. "O Nikão é um jogador importantíssimo. É fundamental a presença de um jogador como ele. Várias especulações em torno do nome dele, por tudo que ele vem realizando, mas ele é fundamental para a gente. Espero que não aconteça mais nada daqui para frente e que tenhamos a manutenção da equipe", disse.