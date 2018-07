Sonhando com título, Santos repetirá time para vencer o Vasco na Vila

O Santos ganhou fôlego novo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro ao vencer o Atlético Mineiro no último sábado. E para seguir na briga pela conquista, o técnico interino Elano confia na repetição. Por isso, deverá entrar em campo diante do Vasco nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 33.ª rodada, com a mesma escalação do final de semana.

Em sua segunda partida após assumir o comando do Santos até o final deste ano, Elano seguirá apostando nos garotos. Novidades diante do Atlético Mineiro, o lateral-esquerdo Caju e o atacante Arthur Gomes, que inclusive marcou um dos gols da vitória, deverão ser mantidos, assim como o volante Alison.

Havia a expectativa de mudanças na escalação por causa dos retornos de Jean Mota e Matheus Jesus, que cumpriram suspensão no final de semana, além do colombiano Copete, recuperado de amidalite. Mas Elano mostrou ter ficado satisfeito com a atuação e, por isso, deve repetir a formação diante do Vasco.

Mais do que a escalação, a ordem é manter a ofensividade apresentada no último sábado. "A gente tem jogadores de beirada muito rápidos, o Lucas Lima que enfia bem a bola. Então, este é o DNA do Santos: jogo para frente, rápido. E dentro de casa, temos que impor o ritmo. Temos que buscar as jogadas de velocidade para tentar os três pontos", disse Jean Mota, que deverá ficar como opção no banco.

Outro dos mandamentos entoados na Vila Belmiro é o foco apenas na partida diante do Vasco. Jogadores e comissão técnica exaltaram a necessidade de pensar somente na própria partida, sem se preocupar com o resultado do Corinthians, que enfrentará no mesmo horário o Atlético Paranaense, em Curitiba.

Uma derrota corintiana aliada a um triunfo santista diminuiria a diferença para três pontos e colocaria fogo no campeonato. O triunfo do time do técnico Fábio Carille e a queda do Santos para o Vasco, no entanto, praticamente acabam com as chances de título na Vila Belmiro. Por isso, a necessidade de resultado positivo nesta quarta-feira.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X VASCO

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Caju; Alison, Renato e Lucas Lima; Bruno Henrique, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira. Técnico: Elano (interino).

VASCO: Gabriel Félix; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Wellington, Yago Pikachu, Mateus Vital e Nenê; Andrés Río. Técnico: Zé Ricardo

ÁRBITRO: Rafael Traci (PR)

HORÁRIO: 21h45

TRANSMISSÃO: Pay-per-view

LOCAL: Vila Belmiro