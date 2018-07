Sonho do Fluminense, Wellington Nem visita treino da equipe nos EUA A diretoria do Fluminense sonha em repatriar o meia-atacante Wellington Nem, e ao menos nesta terça-feira pôde ver o jogador ao lado dos outros nomes do elenco tricolor. Ele foi presença ilustre no treinamento da equipe em Brandeton, nos Estados Unidos, mas somente como visita.