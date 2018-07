Sonnen parabeniza o Palmeiras e promete título para o clube

O lutador de UFC Chael Sonnen a cada dia parece mais querer cair nas graças da torcida do Palmeiras. Após anunciar que era palmeirense, o norte-americano recebeu um kit do clube e posou com a camisa e fez noas juras de amor.

Em um vídeo gravado por amigos, ele elogiou a atuação do Palmeiras no clássico contra o Corinthians e prometeu ganhar o título do peso-médio no ano que vem.

"Palmeiras, aqui é o Chael Sonnen dos Estados Unidos. Queria parabenizar vocês pela temporada. Sou um fã de todas as horas, não apenas quando vocês ganham. Foi um bom campeonato e um bom jogo (contra o Corinthians). Estou muito orgulhoso de vocês. Eu sei que o time não levou o título nacional, mas eu vou conseguir o título mundial e colocar o Palmeiras onde merece", disse o lutador, desafeto do corintiano Anderson Silva.

O falastrão lutador ainda prometeu que vai ganhar o cinturão dos pesos-médios, que hoje está nas mãos de Anderson Silva, e dedicar ao goleiro Marcos.

"No ano que vem, o Marcos vai usar o título do UFC e ganhar o Brasileirão."

Chael já enfrentou Anderson Silva em agosto do ano passado. Ele vencia a luta até que faltando menos de dois minutos para o término da luta, o brasileiro encaixou um golpe e o norte-americano desistiu. Chael luta no dia 28 de janeiro contra Mark Muñoz. Se vencer, ganha o direito de disputar o título contra Silva.