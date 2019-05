Líder em assistências, Sornoza enfim comemora primeiro gol pelo Corinthians

O meia Sornoza marcou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians na vitória sobre o Deportivo Lara. Contratado junto ao Fluminense no início do ano, o equatoriano vinha cumprindo a obrigação de armar as jogadas da equipe, mas o técnico Fábio Carille sempre cobrava que ele entrasse mais na área.

Depois de 27 jogos, ele enfim conseguiu dar retorno ao treinador nesse quesito e marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre os venezuelanos - Junior Urso abriu o placar. O resultado garantiu o time alvinegro nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

"Estou muito contente. O campo estava um pouco pesado, mas fizemos um gol que nos deu muita tranquilidade. Vamos continuar trabalhando para conquistar esse troféu que é inédito para o clube. Agora vamos virar a página porque temos um jogo decisivo e esperamos ganhar."

O Corinthians volta a campo agora apenas na terça-feira para enfrentar o Flamengo no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como perdeu a primeira partida por 1 a 0, o time de Carille precisará ir ao ataque no Maracanã se quiser voltar do Rio com a vaga na bagagem.

Dispensado da seleção equatoriana que disputará a Copa América, Sornoza será titular novamente já que Jadson, seu concorrente pela vaga no meio-campo, deverá seguir na equipe na vaga de Pedrinho. E se não finaliza tanto quanto Carille gostaria, Sornoza tem contribuído e muito no setor ofensivo do Corinthians. Ele é o líder em assistências no ano, com nove passes a gol até agora.